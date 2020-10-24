«Пытается поехать домой»: Экс-гонщик «Формулы-1» узнал об убийстве отца

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 019

Представитель Виталия Петрова рассказала, что спортсмен снялся с гран-при в Португалии и спешит в Россию. Его отец был застрелен снайпером под Выборгом.

Фото, видео: Администрации Выборгского района Ленинградской области; 5-tv.ru

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Менеджер первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко рассказала 5-tv.ru, как отреагировал спортсмен на новость о гибели отца — депутата и предпринимателя Александра Петрова. По словам Косаченко, сейчас Виталий делает все возможное, чтобы вернуться на родину и выяснить обстоятельства его смерти.

«Ему сообщили, он снялся со своей должности третьего стюарда гран-при Португалии и пытается поехать домой», — сказала представитель Петрова.

Косаченко добавила, что известие об убийстве родителя стало ударом для Виталия, так как их связывали доверительные и теплые родственные отношения. Она отметила, что победы в гонках — это результат заботы Александра Петрова о будущем сына.

Instagram @vitalypetrov

«Отец — очень близкий человек для Виталика, и отец для детей своих сделал все. Тот, кто есть Виталик — он благодаря отцу таким стал. Поэтому это, конечно, очень близкий человек, и поэтому в данной ситуации советую вам не беспокоить его и не пытаться с ним встретиться. Сейчас он о другом совершенно думает, честно вам хочу сказать», — сказала менеджер спортсмена.

Косаченко не указала, когда Петров сможет вернуться на родину, чтобы на месте наблюдать за расследованием жестокого убийства. Она призвала отнестись уважительно к его горю и не беспокоить Виталия в первые часы после шокирующего известия.

Александра Петрова расстреляли под Выборгом. В его теле обнаружено одно пулевое ранение, ставшее смертельным. По предварительной версии, точная «работа» выполнена снайпером. Тело Петрова было обнаружено у озера в одном из коттеджных поселков.

Российский автогонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета» около года входил в основной состав пилотов команды «Рено» в «Формуле-1». Его отец был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Был владельцем нескольких крупных предприятий, в том числе части ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал о поведении Александра Петрова накануне смерти его коллега.

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