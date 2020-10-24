Под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова

|
Марина Неруцких
4 306

Александр Петров является депутатом городского совета Выборга и известным бизнесменом.

Под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова

Фото: Соцсети

Под Выборгом в коттеджном поселке неизвестные расстреляли депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Разные источники дают противоречивую информацию. По одним данным — депутат и известный бизнесмен тяжело ранен, по другим — скончался. Источник 5-tv.ru подтвердил, что Александр Петров убит.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Российский автогонщик Виталий Петров известен под прозвищем «Выборгская ракета». Почти год, с января 2010-го по декабрь 2011-го он был пилотом команды «Рено» в Формуле-1. Он был первым российским автогонщиком, когда-либо выступавшим в рамках чемпионата «Формулы-1» в качестве основного пилота.

Отец Виталия Петрова — Александр, известный бизнесмен, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Александру Петрову принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того он — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября мужчине исполнился 61 год.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября

Последние новости

20:20
Пожарные на руках оттащили машину от горящей цистерны на АЗС в Чечне — видео
20:06
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море
20:05
«Отзывчивый на любую беду»: коллега о расстрелянном под Выборгом Александре Петрове
19:40
ТОП-5 звезд, накачавших железный пресс за время самоизоляции
19:24
Появилась первая версия убийства отца экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова
19:24
Жена спасла от смерти воевавшего за украинских карателей актера Пашинина

Сейчас читают

Под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова
Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок