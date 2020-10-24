Под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом в коттеджном поселке неизвестные расстреляли депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Разные источники дают противоречивую информацию. По одним данным — депутат и известный бизнесмен тяжело ранен, по другим — скончался. Источник 5-tv.ru подтвердил, что Александр Петров убит.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Российский автогонщик Виталий Петров известен под прозвищем «Выборгская ракета». Почти год, с января 2010-го по декабрь 2011-го он был пилотом команды «Рено» в Формуле-1. Он был первым российским автогонщиком, когда-либо выступавшим в рамках чемпионата «Формулы-1» в качестве основного пилота.

Отец Виталия Петрова — Александр, известный бизнесмен, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Александру Петрову принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того он — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября мужчине исполнился 61 год.