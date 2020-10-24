Появилась первая версия убийства отца экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова

Громкое убийство совершено под Выборгом. Там в одном из коттеджных поселков обнаружено тело депутата городского совета и известного бизнесмена Александра Петрова со следами огнестрельных ранений. Как стало известно 5-tv.ru, по одной из версий, в знаменитого выборжца, известного также по успешной спортивной карьере его сына — экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, стрелял снайпер.

В настоящее время на место трагедии следует следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей криминалистов следственного управления и следователей отдела по городу Выборгу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.

Российский автогонщик Виталий Петров известен под прозвищем «Выборгская ракета» почти год, с января 2010-го по декабрь 2011-го был пилотом команды «Рено» в Формуле-1. Он был первым российским автогонщиком, когда-либо выступавшим в рамках чемпионата «Формулы-1» в качестве основного пилота.

Отец Виталия Петрова — Александр, известный бизнесмен, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Александру Петрову принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того он — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».