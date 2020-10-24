«Отзывчивый на любую беду»: коллега о расстрелянном под Выборгом Александре Петрове

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 032

Исполняющий обязанности главы администрации МО «Выборгский район» рассказал, каким увидел отца экс-гонщика «Формулы-1» Валерия Петрова накануне гибели.

Фото, видео: пресс-служба администрации МО «Выборгский район»

Николай Шишкин, исполняющий обязанности главы администрации МО «Выборгский район», знавший погибшего депутата и бизнесмена Александра Петрова, рассказал о состоянии коллеги накануне трагедии. По словам Шишкина, что следствие уже осведомило его о смерти Петрова, но подробностей и причин расстрела мужчины пока никто не называет.

Незадолго до смерти Петров вел себя как обычно, не проявлял признаков подавленного настроения или испуга. Сам Шишкин в последний раз видел депутата в четверг — он отметил, что тот был в обычном рабочем настроении. Замглавы муниципалитета не смог припомнить возможных врагов или веских поводов переживать за коллегу. Шишкин рассказал, что погибший пользовался уважением в коллективе и проявлял неравнодушие к важным для города вопросам.

«Я его могу только с положительной стороны охарактеризовать. Это человек, который работал увлеченно, который постоянно думал о своих близких, о людях, которые его окружали, о жителях Выборга. Отзывчивый на любую беду. Только так», — сказал Шишкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Выборгом расстреляли отца первого российского гонщика «Формулы-1» Александра Петрова. его тело было обнаружено в одном из коттеджных поселков со следами огнестрельных ранений. По одной из версий, в знаменитого выборжца, известного также по успешной спортивной карьере сына, стрелял снайпер.

Российский автогонщик Виталий Петров по прозвищу «Выборгская ракета» почти год, с января 2010-го по декабрь 2011-го был первым российским основным пилотом команды «Рено» в «Формуле-1».

Отец Виталия Петрова — Александр, известный бизнесмен, несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежат несколько крупных предприятий, в том числе часть ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

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