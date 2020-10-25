«Выпила — не берет»: первая жена Лещенко едва не спилась после развода с певцом

|
Татьяна Меркер
2 172

Алла Абдалова призналась, что спустя 40 лет жизни порознь до сих пор любит экс-супруга.

«Выпила — не берет»: первая жена Лещенко едва не спилась после развода с певцом

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Первая жена народного артиста РСФСР Льва Лещенко Алла Абдалова в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что очень тяжело переживала измены мужа и развод с ним. Причиной расставания супругов стало увлечение певца другой женщиной во время поездки в Сочи, рассказала Абдалова Лере Кудрявцевой.

«На отдыхе купались, вместе ходили в кафе. Мне просто сказали, что он там познакомился», — вспомнила бывшая супруга Лещенко.

После его курортного романа они приняли решение расстаться. Алла Абдалова призналась, что решение далось ей легко, скорее в силу того, что она не до конца осознавала происходящее, не плакала и не устраивала сцен. Уже после официального расторжения союза она решила заглушить обиду алкоголем и купила три бутылки водки в ближайшем магазине.

«Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала. Допила все бутылки», — поделилась Абдалова.

Супруги не живут вместе уже более 40 лет, но женщина призналась, что до сих пор любит Льва Лещенко. Сам же певец нашел счастье в новом браке с Ириной Лещенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Игорь Крутой обвинил Ксению Собчак в мыслях Льва Лещенко о самоубийстве.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
Хабиб Нурмагомедов перенес серьезное заболевание перед боем с Гэтжи
10:31
«Массажист недорого»: Пригожин на отдыхе нашел себе «подработку» — фото
10:08
5-tv.ru публикует кадры с места возможной позиции снайпера, застрелившего Петрова
10:00
Пир во время чумы? Забыв про COVID-19 российские звезды устраивают концерты
9:48
«Удовольствие» не из дешевых: сколько стоили роды Подольской, Собчак и Топурии
9:34
Пьяный студент на каршеринге протаранил пять авто, уходя от погони — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Выпила — не берет»: первая жена Лещенко едва не спилась после развода с певцом
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок