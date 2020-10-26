Между нами тает лед: Тодоренко поздравила Топалова с днем рождения на коньках

Свой 35-й день рождения Влад Топалов отпраздновал прямиком на льду в присутствии супруги Регины Тодоренко и других участников проекта «Ледниковый период». Его партнерша, фигуристка Елена Ильиных, вручила имениннику символический торт с фигуркой панды, делающей «ласточку» на коньках. В этом забавном персонаже спортсменка соединила два проекта, в которых участвовала семейная пара — нынешнее шоу авторства Ильи Авербуха и музыкальный конкурс «Маска», где Тодоренко выступила членом жюри, а Топалов — одним из конкурсантов в костюме панды.

«Такой должна быть любящая партнерша», — отреагировала телеведущая. Регину не смущают слухи о возможном романе Топалова с Ильиных. Разговоры об их взаимной симпатии спровоцировало поведение артиста во время исполнения парных номеров, в которых он чересчур откровенно обнимал и целовал партнершу.

Instagram @reginatodorenko

Примечательно, что на юбилей Влада пришлась и вторая годовщина заключения брака звездных супругов. В этот же день Топалов и Тодоренко отпраздновали так называемую «бумажную свадьбу».

«С днем рождения, моя любовь, мой муж, отец нашего сына, мой друг! Ты — мое счастье! И с годовщиной нас! Пусть она бумажная, но прочная! Люблю всем сердцем!» — добавила в Instagram Регина.

Какой подарок мужу сделала благоверная, она не уточнила. Но поклонники в комментариях указали: лучший подарок, какой только мог получить в жизни артист, он уже получил — любящую и замечательную супругу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов рассказал, как Тодоренко отреагировала на его поцелуй с Ильиных на льду.