Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 4 523

Советской актрисе с супругом предъявили обвинения в мошенничестве с имуществом покойного актера.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Следственный комитет России задержал актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Как фигурантам уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова, им были предъявлены официальные обвинения. Пару подозревают в незаконном оформлении на себя недвижимости вдовы и дочери артиста, а также краже средств с их счетов.

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил 5-tv.ru, чем это может грозить Дрожжиной и Цивину. Он считает ситуацию для обоих достаточно серьезной. В ближайшее время стоит ожидать новостей об избранной в их отношении меры пресечения.

«Учитывая, что наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы, их могут и под стражу взять до суда. Хотя я сомневаюсь, вероятнее, мера пресечения будет более лояльной», — заметил он.

Когда суд вынесет свое решение по делу о мошенничестве, наказание для Дрожжиной и Цивина может быть суровым.

«Наказание запросто может быть связано с лишением свободы, это может быть реальный срок, — отметил Жорин. — Конечно, десять лет лишения свободы им никто не даст — это максимальное наказание по данной статье. Но три-четыре года лишения свободы можно получить очень легко».

Смягчающими обстоятельствами, играющими на руку паре, является отсутствие прежних судимостей. Но суд все равно может дать им как условный срок, так и реальное заключение под стражу.

«Но дело, что называется, уже конкретно запахло керосином. Уже очевидно, что просто так это для них не закончится».

Звездный адвокат уверен, что от правосудия Наталии Дрожжиной и ее супругу все равно было бы не сбежать — дело взял под личный контроль руководитель Следственного комитета России.

«Стало очевидно, что дело доведут до конца и виновные понесут наказание, поэтому то, что происходит сейчас, достаточно ожидаемо», — подытожил Жорин.

В начале осени 2020 года вдова Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, обратилась в СМИ за помощью. Она рассказала, что у нее и ее дочери-инвалида Марии Баталовой обманом отобрали имущество, оставленное покойным актером. Это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Норштейн, друг Баталова, думает о мошенничестве с его наследством.

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