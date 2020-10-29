«Иногда остаюсь у него»: массажистка Алибасова об отношениях с продюсером

В жизни продюсера Бари Алибасова и его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжают кипеть нешуточные страсти. Они касаются как борьбы за квартиру в Новой Москве, так и их личных отношений. Пара даже планировала развестись, но не так давно актрису заметили в обществе молодого поклонника. В ответ создатель группы «На-На» показал видео, где его юная помощница Виктория Полторацкая делает ему массаж и исполняет танец живота.

5-tv.ru обратился к Виктории за комментарием. Она объяснила, как познакомилась с Бари Алибасовым. Это случилось совершенно случайно.

«У Бари Алибасова возникли проблемы со спиной. Он пригласил меня через знакомых провести сеанс массажа», — поведала она.

В итоге после нескольких встреч они стали очень хорошо общаться.

«Бари Каримовичу очень нужна поддержка, помощь по дому, по хозяйству. И он меня попросил быть его помощницей, — рассказала Виктория. — Иногда я остаюсь у него, по мере необходимости. Так сказать, мы просто друг другу помогаем».

Проблемы же в появившемся на просторах сети видео девушка не видит. Кроме массажа она давно профессионально занимается танцем живота, часто выступает на корпоративах, банкетах и в ресторанах, преподает новичкам.

«Вообще с Лидией я не знакома лично, не общалась, не знаю, насколько ее может это огорчить», — призналась она.

Хотя свой статус близкой подруги известного продюсера Виктория не подтвердила, у нее есть собственное мнение о ситуации с разводом звездной пары. Она рассказала, что непонятные отношения с Федосеевой-Шукшиной угнетают Алибасова, он очень переживает по поводу этой неопределенности.

«Я думаю, что лучше, конечно, освободиться от груза прошлого и закончить старые отношения. Это обычный процесс, в жизни каждого человека может наступить такой период», — закончила она.

Звездные супруги переживают не лучший период. Сначала жена передала мужу свою квартиру в Новой Москве, а он переписал ее на помощника Сергея Моцаря. Теперь суд признал сделку недействительной и вернул недвижимость Федосеевой-Шукшиной, а юристы Алибасова планируют оспорить это решение. Нет ясности и с тем, будут они разводиться или нет.

Ранее 5-tv.ru показывал, как молодая помощница Бари Алибасова исполняет ему танец живота.