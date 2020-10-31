Жила страстями: как Раиса Рязанова добилась своей мечты и потеряла сына

Актриса Раиса Рязанова - любимая актриса миллионов россиян. Особенно мила сердцу зрителей она в роли Тоси из оскароносного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Однако повторить судьбу счастливой жены и матери, как ее героиня, она не смогла.

Детство и юность

Рязанова родилась в разгар Великой Отечественной войны в 1944 году в Казахстане. Ее родители не были женаты — молодая мать выходила умирающего шофера, у них завязался роман, в результате которого на свет появился ребенок. Но отец будущей актрисы был женат и имел шестерых детей.

Мать не стала уводить его из семьи, хотя несколько лет ждала его решения. В итоге она уехала в Подмосковье и разорвала с ним все связи. Раиса видела отца лишь пару раз в детстве, но запомнила, что между родителями все же была любовь.

После школы Раиса поступила в музыкальное училище, так как уже выучилась игре на баяне. Она стала преподавать, но однажды сходила на спектакль «Ромео и Джульетта» — и пропала. Отныне все ее мечты были связаны с карьерой артистки.

Актриса и жена

Раиса Рязанова пошла учиться в театральное училище имени Щепкина — или просто «Щепку».

«Почему меня взяли — загадка», — цитирует ее слова Starhit.ru.

Девушку интересовала только учеба, но, неожиданно для себя, она влюбилась и вскоре вышла замуж за однокурсника Юрия Петрова. На четвертом курсе на свет появился сын Данила. Вместе с матерью он получил роль в картине Юрия Григорьева «День и вся жизнь».

Фильм снимали в Горьком (теперь — Нижний Новгород — Прим. ред.). И горьким стал финал ее супружеской жизни. На съемках у нее начался роман с другим мужчиной, из-за которого она, в итоге, решила бросить мужа.

До сих пор неизвестно, кем был тот тайный возлюбленный. Хотя Рязанова не называла его имени, она говорила, что он был женат, а из семьи ради нее так и не ушел. Так что многие полагают, что соблазнил ее сам режиссер Григорьев.

Отец ее сына согласился на развод, но много лет надеялся, что Рязанова передумает.

«Десять лет не женился, думал, что опомнюсь и вернусь, но я не стала», — признавалась актриса.

Из романа ничего не вышло. Любовник появлялся в ее жизни урывками, надолго пропадал, а потом и вовсе перестал звонить. Сын подрос, а бывший муж снова женился и завел дочь.

Кадр из кинофильма "День и вся жизнь" 1969

Звездная роль

Раиса Рязанова вытянула счастливый билет, получив роль в картине «Москва слезам не верит». Она снималась у Меньшова с Ириной Муравьевой и Верой Алентовой. И многие думали, что и сама Рязанова должна походить в жизни на свою Тосю — скромную, домашнюю, хозяйственную мать и жену.

Но сама Рязанова такого не желала. Однажды она ответила фанатам, думала ли она хоть раз о подобном.

«Тося моя счастлива. У Рязановой такой судьбы нет. Хотела бы я этого? Нет. Потому что на такой высоте чувства побывала — ни с чем не сравнить», — признавалась она.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Любимый сын

За плечами у Раисы Рязановой — более двухсот ролей. И все же, кроме актерства, она не забывала о главном в своей жизни — материнстве. Она была счастлива успехам сына. Тот пошел по ее стопам и стал актером. После окончания Школы-студии МХАТ он играл в театре «Содружества актеров Таганки», много снимался в сериалах и изредка — в кино.

Совсем молодым он женился, причем брак был крепким и удачным. Невестку Рязанова просто обожала. Когда они просили у нее благословения на брак, отказать не могла, хоть и переживала, что сын повторит ее судьбу.

«Я понимала, что связь у них какая-то очень серьезная, — говорила она Борису Корчевникову. — А если у них все крепко? А вдруг у них все получится? И слава Богу, все у них сложилось хорошо».

Сын никогда не жаловался на здоровье, вел здоровый образ жизни, хотя иногда курил. Раиса Рязанова не слышала от него рассказов о болезнях — поэтому таким шоком была его неожиданная смерть в январе 2020 года. Даниле был только 51 год.

Он умер всего за несколько минут. Врачи считают, что виной тому оторвавшийся тромб, а суеверные люди — родовое проклятье. Ведь его отец Юрий тоже умер неожиданно в 51 год.

После него

Раиса Рязанова продолжает работать, сниматься и играть в театре. Но все ее мысли посвящены потерянному сыну. Она рассказывала недавно, что живет «за сына». И хотя хочет этого всей душой, сил оставаться без него у нее с каждым днем все меньше.

Родные, друзья и коллеги стараются поддержать актрису, избавить ее от депрессивных настроений. Рядом с ней — невестка и внук Андрей. И все же она печальна. Однако сил на активность в работе у нее хватает. Недавно она ушла из спектакля вслед за Агатой Муцениеце — говорят, поддержала ее после развода с Прилучным.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит».