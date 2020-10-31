Друзья переживают, что Дрожжина и Цивин могут взять в оборот Светличную

Друзья и знакомые 80-летней актрисы Светланы Светличной обеспокоены судьбой ее квартиры –как бы та не оказалась в руках актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа-юриста Михаила Цивина. Пару обвиняют в мошенничестве с жильем покойного актера Алексея Баталова.

Звезда «Бриллиантовой руки» сейчас живет одна. Недавно Светличная призналась, что не будет переписывать свою квартиру в Москве на сына и внучку — те якобы травили ее ртутью. Так что ее жилье может стать лакомым куском для аферистов.

Модель и светская львица Алена Кравец ранее заявила, что пара пыталась уговорить ее стать лицом очередного благотворительного фонда под управлением Цивина. Но интуиция подсказала ей, что этого делать не стоит.

Недавно Кравец, обеспокоенная судьбой Светличной, предложила ей перебраться жить к себе. Так ей не пришлось бы пускать в дом незнакомцев, а квартира стояла бы под замком. Но актриса отказалась.

За Светличную переживает и поэт-песенник Любовь Воропаева. Она знает о случившемся в семье Баталова и осуждает мошенников.

«Мерзость! Самая большая подлость в жизни — пользоваться беспомощностью стариков и инвалидов. Если обвинения против них справедливы, то как они дальше с этим жить будут — эти Кот с Лисой? — процитировал ее слова Sobesednik.ru. — Бог миловал, ко мне они в друзья не навязывались».

Ранее 5-tv.ru писал, чем известна обвиненная в мошенничестве актриса Наталия Дрожжина.