ТОП-5 звездных пар, чья любовь началась с дружбы

Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. В этом на личном опыте убедились десять российских звезд, которые в конце концов оказались у алтаря.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Соцсети

Рита и Влад были невероятно романтичной и красивой парой. За их историей любви следила вся страна. Но начались эти отношения с крепкой дружбы, пишет Lisa.ru. Они впервые встретились в 2007 году, когда участвовали в проекте «Фабрика звезд», и стали настолько близки, что называли друг друга братом и сестрой. Спустя семь лет они увидели друг друга по-новому и поняли, что хотят быть вместе. Их брак продлился недолго, из-за измен Влада союз распался, но в нем родилась дочка Мия, которую сейчас Рита и Влад воспитывают вместе. Они признаются, что побороли старые обиды и смогли стать дружными родителями во благо своего ребенка. У каждого сейчас новая любовь.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Павел влюбился в Ляйсан с первого взгляда, но не решился ухаживать за спортсменкой. Вместо этого он предложил ей дружеское плечо и поддержку в непростой период жизни. Он был рядом, когда умерла мама Утяшевой — эту потерю девушка переносила очень тяжело. Но оправившись после утраты и серьезных проблем со здоровьем, она увидела, кто готов был пожертвовать всем, лишь бы помочь в трудную минуту. Пара поженилась в 2012 году, воспитывают двоих детей — Роберта и Софию, и не устают радовать поклонников трогательными признаниями в любви.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Instagram @juliakovalchuk

Этих двоих до романтических отношений связывала шестилетняя дружба. Профессия артистов постоянно сталкивала из на сцене и съемочных площадках. Однажды Чумаков пригласил подругу на свой концерт, а потом явился с букетом роз на ее выступление. На вечеринке после мероприятия они поняли, как сильно притяжение. На тот момент оба были в отношениях. После известия о новых звездных отношениях фанаты долго ждали свадьбы и все-таки дождались. Они поженились в 2014 году, и спустя три года стали родителями дочери Амелии.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Instagram @melnikovadsh

Дарья и Артур вместе работали, имели общих приятелей и даже не думали, что в будущем их ждет свадьба и общие дети. Но на съемках картины «Гетеры майора Соколова» стали присматриваться друг к другу и однажды обнаружили, что мечтают быть вместе. Долгое время они скрывали от прессы свои чувства, да так успешно, что об их свадьбе узнали, случайно запечатлев актеров с обручальными кольцами. Смольянинов и Мельникова были в браке семь лет, у них есть два сына — Марк и Артур.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Insatgram @grishaevanonna

Гришаева встретила своего будущего мужа, когда разводилась с предыдущим. Поначалу они дружили, и Нонна не отвечала на усиливающийся интерес со стороны Нестерова. Но Александр нашел способ заарканить актрису — он увез ее в отпуск в Таиланд. Там, под жарким солнцем и в шуме волн она поняла, почему мама просила ее присмотреться к другу получше. Оказалось, он давно влюблен, да еще и чертовски привлекателен. Пара поженилась несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, у них родился сын Илья.

Ранее 5-tv.ru публиковал список звезд шоу-бизнеса, которые стали мамами до 20 лет.