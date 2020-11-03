«Голливуд отдыхает»: Гальцев удивил старинным фото отца

Ретро-снимок отца Юрия Гальцева не оставил равнодушными поклонников артиста. Комик выложил в Instagram фото 50-х годов, на котором его родитель запечатлен с товарищами. На вид мужественному и широкоплечему Николаю Гальцеву в этот момент можно дать около 30 лет. Меж тем, по словам сына, кадр был сделан до службы молодо человека в Вооруженных силах.

«В центре мой отец. До армии. С мамой еще не знакомы. Голливуд отдыхает. Красавец», — с гордостью написал Гальцев.

Instagram @galtsev_yuriy

Отец юмориста скончался в 2011 году в возрасте 76 лет. Гальцев-младший благодарил его за счастливое детство. Николай брал сына на охоту и рыбалку, в походы, делал с ним лодки, на которых они впоследствии сплавлялась, покупал средства передвижения — мопед, затем мотоцикл. Мужчина владел разными музыкальными инструментами и передал этот талант наследнику. В будущем такая способность не раз помогала Юрию. Он играл в ансамблях и на сцене во время сольных выступлений. Музыка стала неотъемлемой частью его жизни.

В комментариях к фото подписчики отметили, что сын похож на отца, а тот — на советского короля сатиры — Аркадия Райкина. Возможно, такое совпадение не случайно, и талант к юмору закладывается в генах.

«Да, папа красавец!»

«Очень интересный мужчина, это правда!»

«И лица красивые, и чувствуется, что дружба крепкая между парнями», — оценили кадр фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрия Гальцева заподозрили в связи с молодой актрисой.