«Чудовищная ситуация»: Дана Борисова рассказала о страхах дочери после побоев отца

Дана Борисова рассказала, что ее 13-летняя дочь боится новой встречи с отцом, который избил ее несколько дней назад. По словам телеведущей, девочка опасается новых жестоких наказаний из-за того, что инцидент стал достоянием общественности, пишет 7days.ru. Также ей страшно, что папа больше не захочет с ней общаться после публичных обвинений в насилии со стороны матери.

Второго ноября Борисова написала в социальных сетях, что ее бывший гражданский муж Борис Аксенов оскорблял их общую дочь Полину, а потом повалил на пол и нанес несколько ударов ремнем. На теле девочки остались синяки, был вывихнут палец. Такое страшное наказание отец устроил дочери в своем доме, когда она у него гостила, при этом бабушка и дедушка Полины были рядом, но ничего не предприняли, чтобы остановить тирана.

«Самое страшное, что представляете, избиение произошло в пятницу, и до сих пор такая огласка, но ни папа, ни дедушка с бабушкой ни разу ее не набрали, не спросили, как дела, не извинились. Просто чудовищная ситуация», — заявила Дана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале между балериной Анастасией Волочковой и Даной Борисовой. Поводом для судебного иска стали слова экс-ведущей программы «Армейский магазин», которая сама увлекалась спиртным и запрещенными веществами, об алкоголизме Волочковой. Несколько месяцев шло судебное разбирательство, в интервью 5-tv.ru звезда балета рассказала, почему приняла решение отозвать иск.