«Не удержать»: полугодовалый сын Петросяна станцевал перед телевизором
Супруга юмориста Татьяна Брухунова показала забавное видео с маленьким наследником.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Артистический талант полугодовалого сына Евгения Петросяна проявляется уже в колыбели. Мама маленького Вагана — Татьяна Брухунова разместила в Instagram милое видео, на котором малыш, лежа в коляске, смотрит концерт по телевизору. В этот момент на экране лихо танцует молодой человек. Кроха наблюдает за его движениями и дергает ножками, подражая человеку на сцене.
«Молодое поколение не удержать», — подписала ролик Брухунова.
Жена сатирика не раз отмечала, что Ваган растет весьма активным мальчиком. Он уже встает на ножки с опорой и рвется бежать, хотя пока не умеет ходить. Молодая мама периодически хвастается успехами сына, но почти не показывает его лицо. 75-летний Петросян и его супруга лишь недавно рассекретили наследника. Пара долго скрывала, как появление малыша на свет, так и факт заключения брака.
Как ранее писал 5-tv.ru, бывшая жена комика Елена Степаненко сомневается, что отцом ребенка Брухуновой стал Петросян.
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