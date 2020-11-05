«Не удержать»: полугодовалый сын Петросяна станцевал перед телевизором

Артистический талант полугодовалого сына Евгения Петросяна проявляется уже в колыбели. Мама маленького Вагана — Татьяна Брухунова разместила в Instagram милое видео, на котором малыш, лежа в коляске, смотрит концерт по телевизору. В этот момент на экране лихо танцует молодой человек. Кроха наблюдает за его движениями и дергает ножками, подражая человеку на сцене.

«Молодое поколение не удержать», — подписала ролик Брухунова.

Instagram @bruhunova

Жена сатирика не раз отмечала, что Ваган растет весьма активным мальчиком. Он уже встает на ножки с опорой и рвется бежать, хотя пока не умеет ходить. Молодая мама периодически хвастается успехами сына, но почти не показывает его лицо. 75-летний Петросян и его супруга лишь недавно рассекретили наследника. Пара долго скрывала, как появление малыша на свет, так и факт заключения брака.

Как ранее писал 5-tv.ru, бывшая жена комика Елена Степаненко сомневается, что отцом ребенка Брухуновой стал Петросян.