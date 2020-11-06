Представитель Жванецкого рассказал о церемонии прощания с сатириком
Известный артист скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, скончавшимся 6 ноября на 87-м году жизни, проводить не планируется. Об этом РИА Новости рассказал представитель артиста Олег Сташкевич. Он объяснил отказ от церемонии ограничениями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», — сказал представитель Жванецкого.
Отвечая на вопрос о причинах смерти, Сташкевич напомнил, что в последнее время сатирик много болел.
Как сообщал 5-tv.ru, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года. Соболезнования уже выразили Алла Пугачева и Михаил Галкин. Коллега артиста по цеху Ирина Дубовицкая не смогла сдержать слов, по телефону услышав о смерти Жванецкого от корреспондента 5-tv.ru.
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