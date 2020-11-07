«Был совсем плох»: Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

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Анастасия Шадская
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Гениальный сатирик скончался 6 ноября на 87-м году жизни.

«Был совсем плох»: Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий

Актриса Нонна Гришаева рассказала, какими были последние дни жизни сатирика Михаила Жванецкого. Они оба были одесситами, их семьи близко общались, так что о кончине друга она узнала одной из первых, пишет МК.

Все были потрясены, узнав о смерти 86-летнего Михаила Жванецкого. Почему-то многим он казался вечным и незыблемым. Но Гришаевой было известно больше других — юморист давно болел, так что летом 2020 года впервые не смог поехать отдохнуть в родную Одессу.

О скорой кончине Жванецкого Нонне Гришаевой сообщила его супруга Наталья. Они с сыном Дмитрием были с ним в последние минуты его жизни. Сама же актриса переживала эти новости в Сочи, со слезами на глазах.

«Мы еще днем получили известие от близких Михал Михалыча, что он плох. Так что мы были готовы ко всему, — рассказала Гришаева. — Как хорошо, что с ним до последнего мгновения были его родные — жена Наташа, она потрясающая, чудесная, сын Митя».

Из-за пандемии фанаты полагали, что Михаил Жванецкий мог стать еще одной жертвой коронавируса. Но пандемия была не при чем — артист давно страдал от онкологии и сильно мучился. Его директор Олег Сташкевич опроверг все слухи еще накануне.

Гришаева познакомилась со Жванецким в Одессе много лет назад. Их свели ее Ростислав Хаит и Алексей Барац из «Квартета И» — их родители были друзьями сатирика. Все встречи в узком кругу покойный тоже предпочитал проводить на родине — в Москве получались лишь концерты и большие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, какими будут похороны Михаила Жванецкого и кому должно достаться его наследство.

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