По еврейским обычаям? Какими будут похороны Михаила Жванецкого

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Татьяна Меркер
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Сатирик и писатель скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

По еврейским обычаям? Какими будут похороны Михаила Жванецкого

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий

О смерти писателя Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Сейчас семья сатирика готовится к его похоронам. Уже известно, что церемонии прощания со знаменитостью не будет. В близком окружении мотивировали это ограничениями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

О том, как пройдут похороны известного писателя-сатирика пока официальной информации нет, но, как пишут «Дни.ру» со ссылкой на друзей Жванецкого, вероятно будет приглашен раввин, чтобы он прочел традиционную поминальную молитву «Кадиш».

Михаил Жванецкий родился в еврейской семье и чтил свое происхождение — в выступлениях сатирик нередко поднимал тему антисемитизма. Кроме того, писатель был членом Российского Еврейского Конгресса, президент которого — раввин Александр Борода — одним из первых выразил соболезнования семье сатирика.

Король юмора скончался на 87-м году жизни. Ослабленное здоровье «дежурного по стране» дало о себе знать год назад. Тогда СМИ стало известно о переломе руки и возможном тяжелом заболевании Жванецкого. В конце прошлого года сатирик даже принял решение оставить концертную деятельность, так как ему стало трудно выступать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Михаила Жванецкого.

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