По еврейским обычаям? Какими будут похороны Михаила Жванецкого
Сатирик и писатель скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.
Фото: ТАСС / Коротаев Артем
О смерти писателя Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Сейчас семья сатирика готовится к его похоронам. Уже известно, что церемонии прощания со знаменитостью не будет. В близком окружении мотивировали это ограничениями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
О том, как пройдут похороны известного писателя-сатирика пока официальной информации нет, но, как пишут «Дни.ру» со ссылкой на друзей Жванецкого, вероятно будет приглашен раввин, чтобы он прочел традиционную поминальную молитву «Кадиш».
Михаил Жванецкий родился в еврейской семье и чтил свое происхождение — в выступлениях сатирик нередко поднимал тему антисемитизма. Кроме того, писатель был членом Российского Еврейского Конгресса, президент которого — раввин Александр Борода — одним из первых выразил соболезнования семье сатирика.
Король юмора скончался на 87-м году жизни. Ослабленное здоровье «дежурного по стране» дало о себе знать год назад. Тогда СМИ стало известно о переломе руки и возможном тяжелом заболевании Жванецкого. В конце прошлого года сатирик даже принял решение оставить концертную деятельность, так как ему стало трудно выступать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Михаила Жванецкого.
- 7 нояб
- «Был совсем плох»: Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого
- 6 нояб
- Когда двум гениям тесно: за что Райкин выгнал Жванецкого из театра?
- 6 нояб
- Кому достанется наследство Михаила Жванецкого?
- 6 нояб
- Директор Жванецкого назвал предполагаемую причину его смерти
- 6 нояб
- «Вы будете жить с нами, Мишенька, вечно!» — звезды скорбят о Жванецком
- 6 нояб
- Народный Жванецкий: ТОП-10 цитат великого сатирика
- 6 нояб
- Директор Жванецкого подтвердил информацию о смерти артиста
- 6 нояб
- Представитель Жванецкого рассказал о церемонии прощания с сатириком
- 6 нояб
- «Гений умер» — Пугачева и Галкин соболезнуют близким Жванецкого
- 6 нояб
- Семен Альтов о Жванецком: «Оказалось, что он тоже живой человек»
Читайте также
76%
-1.27 91.35
-0.77
Нашли ошибку?