«Отказываюсь в это верить»: Екатерина Диденко узнала, что беременна

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, ставшая знаменитой после гибели своего мужа на вечеринке с сухим льдом, обнаружила, что беременна. На своей странице в Instagram блогер рассказала, что последнее время ощущала подозрительное недомогание. И несмотря на то, что больше года непрерывно принимает противозачаточные таблетки, решила сделать тест на беременность. Он и показал, что Екатерина в положении.

«Я отказываюсь в это верить!» — восклицает на видео Диденко.

По ее словам, завести третьего ребенка она хотела, но пока еще не готова к этому. Екатерина отправила своего очередного бойфренда Влада Черных — не первого, с кем встречается после смерти мужа — в аптеку за другим тестом, но и он показал то же самое. Судя по кадрам, избранник Диденко также пока не готов становиться отцом.

«Пранк не по плану пошел. Да это не твой тест по-любому!» — заявил молодой человек, взглянув на электронное устройство, показывающее жирный плюс.

Instagram @didenko.katerina

После двух положительных тестов блогер по-прежнему сомневается, что беременна, и собирается в понедельник пойти к врачу, чтобы сделать подробное обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчинах Екатерины Диденко и о том, как она зарабатывает на трагедии, произошедшей с ее мужем в феврале 2020 года.