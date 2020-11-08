Названы дата и место похорон Жванецкого

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора артиста Олега Сташкевича.

Он заявил, что церемония похорон, будет закрытой. Ранее родственники Жванецкого приняли такое решение из-за эпидемиологической ситуации. На каком именно кладбище похоронят Жванецкого, Сташкевич не уточнил.



Михаил Жванецкий скончался 6 ноября. Ему было 86 лет. Сташкевич предположил, что именно возраст стал причиной смерти «дежурного по стране». Известно, что в октябре сатирик принял решение уйти со сцены после 50 лет эстрадной карьеры.



Ранее 5-tv.ru писал, что похороны писателя вероятно пройдут по еврейским традициям, для чего будет приглашен раввин, чтобы он прочел поминальную молитву «Кадиш».