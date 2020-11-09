Назло Прилучному? Муцениеце снялась топлес на пляже в Крыму — фото

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Валентин Черников
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Актриса и телеведущая отправилась на юг покорять море и горы.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Желание отвлечься от привычных забот привело Агату Муцениеце на юг. Актриса и телеведущая оставила детей с бывшим мужем Павлом Прилучным и отправилась с подругами в Крым. Несколько месяцев назад актер побывал там вместе с новой избранницей — звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Очевидно, экс-супруга решила не отставать от него и заодно показать, что не переживает о расставании.

Instagram @agataagata

На полуострове звезда занялась экстримом. Муцениеце совершила восхождение на гору Ай-Петри, откуда полюбовалась видами на Черное море. Экстремальным можно назвать и ее отдых на пляже. Агата выложила в Instagram снимок, для которого вместе со спутницей сфотографировалась топлес. В кадре девушки стоят в одних плавках спинами к камере, воздев руки к небу на фоне заката. В это время в Крыму уже прохладно, так что шаг довольно отчаянный. Но если помимо гор Агата решила покорить и всех местных мужчин, ей это наверняка удалось.

Instagram @agataagata

Не менее смело знаменитость повела себя и в номере отеля. Там Муцениеце сделала селфи напротив зеркала, будучи в одном белье. Актриса демонстративно отставила бедро, чтобы зрители обратили внимание на ее подтянутый живот.

«Поход по горам укрепляет не только дух, но и тело», — похвасталась Агата.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карпович обсудила с хейтерами «кражу» Прилучного.

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