«Карма»: Анфиса Чехова призналась, что как и Дзюба попала в секс-скандал
Известная пышными формами телеведущая отреагировала на громкий секс-скандал с футболистом «Зенита».
Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова осудила всех хейтеров футболиста Артема Дзюбы после «слива» его интимного видео и призналась в аналогичном проступке в прошлом. Она поделилась с подписчиками в Instagram очень личной историей своей юности, когда ее откровенные фото пытались использовать для шантажа.
«Тогда еще не было смартфонов, и мой парень снял меня на мыльницу, — призналась Чехова. — Когда я с ним рассталась, он, от злости и обиды, распечатал фото и прислал их в редакцию программы, ведущей которой я была».
К счастью для Чеховой, редактор адекватно отреагировала и по-женски посочувствовала начинающей ведущей. Благодаря случившемуся, звезда сделала важный для себя вывод, который стоит запомнить и Дзюбе, считает она.
«Никогда и никому нельзя доверять свои интимные фото, видео или секреты, — сказала она. — Единственное, что следует усвоить Артему на будущее, что нельзя ни в коем случае ничего сексуального оставлять в памяти телефона или кому-то посылать. Такая уж карма у публичных людей».
Анфиса неодобрительно отозвалась о тех, кто осуждает футболиста. По ее мнению, «дзюбят» все, в том числе и на камеру. Но не у всех эти кадры оказываются в общем доступе.
«Отстранять капитана команды от игр в сборной — это верх ханжества и лицемерия», — вынесла она свой вердикт и добавила «говорящие» хештеги #спасемКапитанаДзюбу и #Дзюбитьнезазорно.
Подписчики поддержали призыв Чеховой.
«Вообще непонятно, что народ взбеленился»;
«Он вправе делать то, что хочет! А кто слил, свою карму понесет!»;
«А как это на его игре сказалось, за что отстранили — то?» — написали они в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, как компромат на Дзюбу может повлиять на его футбольную карьеру.
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