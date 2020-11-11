В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии

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Василий Заика
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По словам депутата Ольги Павловой, эпидемиологическая обстановка в регионах достаточно дифференцированная.

В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники из-за пандемии

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Член комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике Ольга Павлова в беседе с РИА Новости прокомментировала идею коллег из фракции «Коммунисты России» продлить новогодние праздники в стране из-за пандемии коронавируса.

По мнению парламентария, с учетом дифференцированного сценария распространения COVID-19 в российских регионах введение данной меры на федеральном уровне не имеет смысла.

«Эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная, именно поэтому руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно принимать решения по ограничениям. В связи с этим предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», — заявила Ольга Павлова.

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом российские регионы вынуждены вводить новые ограничения. Власти Воронежской области отправили на обязательную самоизоляцию людей старше 65 лет. В Мурманской области большая часть работников предприятий и учреждений переходит на удаленку.

Образовательные учреждения Петербурга ввели, так называемый, смешанный режим обучения. Дети могут перейти на дистанционку по заявлению родителей. Также в Северной столице закрыты фудкорты и детские игровые комнаты в торговых центрах.

Под запретом и массовые мероприятия численностью больше 70 человек. Сохраняются ограничения на работу кафе и ресторанов с 11 вечера до 6 утра. Местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими будут новогодние корпоративы.

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