ТОП-3 знаков зодиака, которым стоит опасаться пятницы, 13-го

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Рита Цветкова
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Чтобы избежать неудач, стоит провести день в одиночестве и отложить решение важных вопросов.

ТОП-3 знаков зодиака, которым стоит опасаться пятницы, 13-го

Фото: Depositphotos / DenisSmile

Пятница, 13-е всегда считалась мистическим днем, вокруг которого ходят много легенд и суеверий. Кто-то считает, что в эту дату пробуждаются злые силы, некоторые ожидают подвоха от судьбы и неудач. Мифы вокруг "черной" пятницы настолько популярны, что психологи выделили особый синдром — параскаведекатриафобию — боязнь этой даты в календаре. Существует мнение, что если несколько раз без запинки произнести название синдрома, можно от него излечиться.

Что касается представителей знаков зодиака, в этом ноябре трем из них стоит проявить осторожность, пишет Оbozrevatel.com. Подверженным особому влиянию рокового числа грозят неудачи и крушение планов.

Скорпион

Скорпионы в эту пятницу сильно рискуют потерять связь с близкими и родными. Чтобы не нарушить добрых отношений, лучше прервать ненадолго общение и уединиться. Сконцентрируйтесь на текущих задачах и решайте рабочие вопросы без постороннего вмешательства.

Близнецы

Близнецам тоже лучше всего провести пятницу, 13-е в одиночестве. Избегайте мест скопления людей, окружите себя только самыми близкими, если не можете иначе. Безопаснее всего в этот день быть дома. Если вы все же посетите какие-то мероприятия, будьте внимательны и осторожны. В любой спорной ситуации старайтесь держать себя в руках и сохранять спокойствие.

Рыбы

Рыбам в этот день стоит бояться не перемен, а своего отношения к ним. Все, что произойдет в эту пятницу, не должно вызвать панику. Держите себя в руках и размышляйте спокойно: все, что происходит — к лучшему. Перемены — не повод защищать старый уклад, а возможность приспособиться к новому и извлечь свою выгоду.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые закончат 2020 год победителями, а также гороскоп для всех знаков на неделю с 9 по 15 ноября.

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