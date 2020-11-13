След «смертельной инъекции» обнаружили на ладони расчлененного рэпера Картрайта

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 2 017

Адвокат семьи музыканта считает, что обвинительный приговор Марине Кохал приобретает все «более реальные очертания».

Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Адвокат Антон Кобит, представляющий интересы семьи расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.), заявил, что ознакомился с результатами исследования судебных медиков. Он отметил, что на ладони музыканта обнаружена «прижизненная инъекция», от которой и могла наступить смерть Юшко.

«Доказано, что посредством данной инъекции было введено сильнодействующее токсическое вещество. Эти утверждения подкреплены заключением экспертиз. Наша уверенность в обвинительном приговоре Марии Кохал обретает все более реальные очертания», — подчеркнул Антон Кобит.

Правозащитник также объяснил слова адвоката Кохал об обнаружении следов наркотиков в волосах рэпера, о чем она заявила ранее.

«Это говорит только о том, что если и был факт употребления, то он был много месяцев назад. То, что у него обнаружено, соответствует всего одной таблетке экстази», — пояснил Кобит.

Защитник семьи музыканта напомнил, что следствием установлен факт покупки Марией Кохал незадолго до смерти ее мужа препарата, который она «использовала для совершения преступления».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находится ребенок расчлененного рэпера Картрайта.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
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