Армен Джигарханян был одним из лучших представителей своей эпохи. Об этом в беседе с телеканалом «360» сказала бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. Она отметила, что с его уходом уже не будет такого кинематографа и театра, как при его жизни.

«Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим. Он был одни из нескольких лучших представителей великой эпохи, культурно лучшей, чем наша», — сказала экс-жена актера.

Кончину бывшего супруга она связала с тем, что в последние годы он был один и не чувствовал заботы и внимания близких, столь необходимых для того, чтобы полноценно жить.

«Я уже объясняла эту ситуацию, что его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен», — добавила Цымбалюк-Романовская в беседе с «Газетой.ру».

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Последние годы народный артист СССР тяжело болел, но до конца оставался руководителем Московского Драматического театра. Ранее 5-tv.ru вспоминал, каким был при жизни Армен Джигарханян.