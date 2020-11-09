На прощание с сатириком пришли многие звезды кино, эстрады, политики.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На закрытую от всех, включая прессу, церемонию прощания многие звезды кино, эстрады, политики.

У входа в некрополь были замечены актеры Леонид Ярмольник и Леонид Барац, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни 6 ноября после продолжительной болезни. Незадолго до этого знаменитый сатирик принял решение уйти со сцены, потому что ему было уже трудно выступать в силу возраста и состояния здоровья. В общей сложности он посвятил зрителю 70 лет своей жизни.

Подробно о становлении в творчестве и перипетии судьбы читайте в материале 5-tv.ru.

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