Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна

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Виктория Андреева
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Прославленный актер и режиссер умер 14 ноября в возрасте 85 лет.

Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Приемный сын ныне покойного актера Армена Джигарханяна может стать владельцем всего его состояния. Имя этого человека было указано в последнем завещании народного артиста СССР, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника из близкого окружения режиссера.

«Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет», — прокомментировал ситуацию источник информагентства.

Известно, что ранее главной претенденткой на все движимое и недвижимое имущество Джигарханяна была его молодая экс-супруга — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Несмотря на громкий скандал вокруг развода селебрити, по слухам, за звездой оставалась часть состояния актера. Однако источник из его окружения опроверг данную информацию.

«Он его (Завещание на Цымбалюк-Романовскую — Прим.ред.) отменил, так что наследование только по закону», — подчеркнул информатор.

Официально Армен Джигарханян был женат только дважды, однако одна из сожительниц родила ему дочь Елену. Женщина умерла в 1966 году, а спустя 21 год, в 1987-м, и родная наследница великого актера. На протяжении следующих 48 лет (до 2015 года) народный артист был в браке с Татьяной Власовой, сына которой — Степана — усыновил и считал родным.

После первого развода Джигарханян вскоре женился на Цымбалюк-Романовской. Новая пассия была младше своего супруга на 43 года. После расставания с пианисткой артист вновь воссоединился с Власовой, которая последние годы за ним ухаживала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какого мнения относительно наследства Армена Джигарханяна придерживается адвокат и почему уверенно говорит о «войне» за состояние покойного актера и режиссера.

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
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