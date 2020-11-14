«Начнутся войны»: адвокат о предстоящей битве за наследство Джигарханяна

За наследство скончавшегося 14 ноября актера Армена Джигарханяна может развернуться полномасштабная борьба. К такому мнению пришла адвокат Жанна Маргулис, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Маргулис отметила, что ситуация непростая — есть несколько кандидатов на его имущество.

«Есть ощущение, что в деле о наследстве Джигарханяна будет не просто борьба, а борьба ожесточенная. Ведь конфликтные отношения близких людей Армена Борисовича зародились еще при его жизни, — пояснила адвокат.

Возможные кандидаты

Джигарханян был официально женат дважды. От первой гражданской супруги, скончавшейся еще в 1966 году, у него была единственная дочь Елена. Но та трагически умерла в 1987 году. С 1967 по 2015 годы актер состоял в браке с Татьяной Власовой. Они воспитывали ее сына Степана, которого Армен Борисович усыновил и считал родным. Брак закончился разводом.

В 2016–2017 годах Джигарханян был женат на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, моложе его на 43 года. С этим периодом связан громкий скандал, когда на ее имя оказались переписаны несколько квартир артиста. Все закончилось разводом, а часть спорной недвижимости так и осталась за Виталиной.

Известия / Александр Казаков

Женщина утверждала, что все квартиры ей отдал сам муж, чтобы они не достались его пасынку Степану. После расставания с ней Джигарханян воссоединился с Власовой — она вернулась от сына из Лас-Вегаса, чтобы ухаживать за ним.

Новые претенденты

Таким образом, есть как минимум три претендента на его наследство — две бывшие жены и приемный сын. Но ходили и слухи, что в 2017 году все имущество было переписано на близкого друга Джигарханяна — артиста Артура Согомоняна.

Сам он всегда это отрицал, но оставался рядом с актером до последних минут его жизни. Именно Согомонян сообщил утром 14 ноября, что Джигарханян ушел из жизни.

Мнение адвоката

Жанна Маргулис считает, что все зависит от того, существует ли официальное завещание Армена Джигарханяна.

«Если актер когда-либо составлял завещание, то, вероятно, все наследники, которые могут найтись после его смерти, обратятся к нотариусу, — пояснила адвокат. — С этого момента начнутся судебные войны».

По мнению юриста, Виталина Цымбалюк-Романовская не является самым главным кандидатом на наследство народного артиста, ведь супруги развелись. А вот пасынок вполне может им быть.

«Если Джигарханян усыновил Степана, то он является наследником первой очереди. Виталина на данный момент не является законной супругой, соответственно, претендовать на долю не может, — рассказала адвокат. — Но мы не знаем, существует ли завещание и указана ли в нем Виталина. Если да, то и она будет являться наследником Джигарханяна».

Армен Джигарханян скончался после длительной болезни в Москве. Как оказалось, у него были проблемы не только с сердцем. У него был диабет, который мог стать побочной причиной его смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проклова сказала о страстях в жизни и творчестве Армена Джигарханяна.