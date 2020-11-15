В семье юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой большой праздник: супруги отмечают 19-летие совместной жизни. В этот день бесконечно влюбленный в Примадонну российской эстрады шоумен не мог сдержать эмоций, а потому публично и очень трогательно поздравил супругу.

На страничке в Instagram артист выложил архивное фото, где нежно обнимает улыбчивую и счастливую Аллу.

«19 лет вместе», — без лишних слов подписал красноречивый снимок Галкин.

А спустя некоторое время опубликовал в сторис видео, где вместе с Пугачевой сидит в романтической обстановке и при свечах. Особую атмосферу празднику добавляют новогодние украшения, развешанные вокруг.

Instagram @maxgalkinru

Звездную чету поздравляли все: и преданные поклонники, и знаменитые коллеги. Счастья и удачи желали певец и композитор Игорь Николаев, «золотой голос» эстрады Николай Басков, певицы Слава, Лолита и Валерия, телеведущая Юлия Высоцкая и другие.

«Уже??? Как быстро летит время!!! Поздравляю вас!!!»

«Счастья, вам, дорогие, еще на долгие годы!»

«Вы пример! Поздравляем всей семьей! И восхищаемся!»

«Пусть еще много лет будет все, что вам нужно и греет!»

«Даже не верится! Боже, какое это счастье!» — писали восхищенные артисты и фолловеры.

Несмотря на то, что Алла Пугачева и Максим Галкин знакомы уже так давно, официально узаконили свои отношения они лишь в 2011 году. В сентябре 2013 года в семье селебрити появились очаровательные двойняшки Гарри и Лиза. Сегодня они — кумиры миллионов, покорившие публику своими талантами и неординарным подходом к любым ситуациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин впервые признался, что живет не с одной женщиной, а сразу с несколькими.