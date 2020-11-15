«Какое счастье!» — Галкин нежно поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной отношений
Шоумен показал совместный снимок с Примадонной, до слез растрогавший поклонников и звездных коллег.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
В семье юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой большой праздник: супруги отмечают 19-летие совместной жизни. В этот день бесконечно влюбленный в Примадонну российской эстрады шоумен не мог сдержать эмоций, а потому публично и очень трогательно поздравил супругу.
На страничке в Instagram артист выложил архивное фото, где нежно обнимает улыбчивую и счастливую Аллу.
«19 лет вместе», — без лишних слов подписал красноречивый снимок Галкин.
А спустя некоторое время опубликовал в сторис видео, где вместе с Пугачевой сидит в романтической обстановке и при свечах. Особую атмосферу празднику добавляют новогодние украшения, развешанные вокруг.
Звездную чету поздравляли все: и преданные поклонники, и знаменитые коллеги. Счастья и удачи желали певец и композитор Игорь Николаев, «золотой голос» эстрады Николай Басков, певицы Слава, Лолита и Валерия, телеведущая Юлия Высоцкая и другие.
«Уже??? Как быстро летит время!!! Поздравляю вас!!!»
«Счастья, вам, дорогие, еще на долгие годы!»
«Вы пример! Поздравляем всей семьей! И восхищаемся!»
«Пусть еще много лет будет все, что вам нужно и греет!»
«Даже не верится! Боже, какое это счастье!» — писали восхищенные артисты и фолловеры.
Несмотря на то, что Алла Пугачева и Максим Галкин знакомы уже так давно, официально узаконили свои отношения они лишь в 2011 году. В сентябре 2013 года в семье селебрити появились очаровательные двойняшки Гарри и Лиза. Сегодня они — кумиры миллионов, покорившие публику своими талантами и неординарным подходом к любым ситуациям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин впервые признался, что живет не с одной женщиной, а сразу с несколькими.
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