Звезда «Интернов» заявила о шантаже и угрозах со стороны адвоката своего сына

Актриса Юлия Назаренко-Благая, известная по сериалу «Интерны», обратилась в следственные органы, чтобы защитить себя от нападок адвоката Владимира Вагнера. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись ее обращения, в котором она подробно рассказывает о попытках юриста оказать на нее давление путем угроз.

Скандал вокруг артистки возник после участия ее старшего сына Николая Назаренко в программе «Прямой эфир». Там молодой человек обвинил мать в сектантстве, после чего на нее обрушилась критика общественности. Теперь, по словам актрисы, адвокат Николая угрожает ей тюрьмой.

«Я подала заявление в СКР о том, что 13 числа около 14:50 на мой телефонный номер поступил звонок от этого человека, который представился адвокатом моего старшего сына Назаренко Николая Денисовича. Запись разговора у меня есть. В ходе беседы он угрожал мне и шантажировал тем, что если я не появлюсь в очередной программе „Прямой эфир“ для подписания договора дарения собственности, то на меня будет подано заявление по статье 159 УК РФ („Мошенничество“ — Прим. ред.)», — заявила актриса.

Попытки объяснить юристу, что все ее дела ведет адвокат, и можно решить вопрос без ее непосредственного участия, по словам Назаренко, не увенчались успехом. В СК РФ приняли заявление артистки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Я просила возбудить против него уголовное дело по статье 163 УК РФ („Вымогательство“ — Прим. ред.). Те методы, которыми действует программа „Прямой эфир“, я считаю противозаконными. То, что Вагнер прибегает к прямому шантажу и угрозам, грозит мне тюрьмой, это говорит о том, что речи ни о каком адвокатском нормальном поведении быть не может», — подчеркнула артистка.

Также, по ее словам, у нее есть сомнения в действительности адвокатского статуса защитника ее сына. Между тем, согласно данным Минюста РФ, опубликованным на сайте ведомства, Вагнер зарегистрирован в качестве адвоката в Белгородской области.

Актриса напомнила, что травля ее и ее семьи продолжается. Именно это вынуждает ее переходить к определенным действиям для защиты своих интересов.

«Я еще раз хочу напомнить, что мой сын — наркоман, и воздействовать на него очень просто. Я опасаюсь за судьбу и здоровье и своего сына, и за свои жизнь и здоровье, и младшего ребенка, потому что вижу в действиях этого адвоката подстрекательство, чтобы побудить моего сына к разрыву отношений со мной», — заключила Назаренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Интернов» попала после травли в больницу с нервным срывом.