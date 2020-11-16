Эрдоган объявил о решении отправить военных в Нагорный Карабах

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Анастасия Шадская
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Соответствующий указ президент Турции подписал 16 ноября.

Эрдоган объявил о решении отправить военных в Нагорный Карабах

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Президент Турции Реджеп Эрдоган направил в парламент страны на рассмотрение указ об отправке военных в Нагорный Карабах. Это было сделано 16 ноября, сообщили в информационном агентстве Anadolu.

Представители Турции будут присутствовать в Карабахе в рамках работы турецко-российского наблюдательного центра.

«Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», — сказано в сообщении агентства.

Решение по данному вопросу турецкий парламент должен вынести в ближайшие несколько дней.

В свою очередь глава  российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что о турецких миротворцах в трехстороннем договоре не было заявлено. Речь может идти только о работе в рамках наблюдательного мониторингового центра, расположенного на территории Азербайджана. Переговоры об этом пока продолжаются. Однако Турция продолжает заявлять о подготовке и отправке своего миротворческого контингента в регион. 

Главы России, Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Было принято соответствующее совместное заявление, российские миротворцы отправились в регион.

Эрдоган еще 11 ноября заявлял, что между Анкарой и Москвой был подписан меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. Он говорил о совместной миротворческой миссии двух стран в регионе, но Россия это утверждение опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе.

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