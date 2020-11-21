Ягудин назвал величайшего тренера в фигурном катании, и это не Тарасова

Олимпийский чемпион 2002 года, многократный чемпион мира, Европы и России Алексей Ягудин в эфире радио KP.RU рассказал, кого считает лучшими тренерами в фигурном катании.

Первой и единственной на сегодня он назвал Этери Тутберидзе, которая воспитывает по-настоящему сильных спортсменов с большим будущим. Он также оценил перспективы фигуриста-одиночника Евгения Плющенко в тренерской работе.

ТАСС / Станислав Красильников

Ягудин не обошел стороной и скандал, связанный с переходом подопечных от Тутберидзе к Плющенко: ранее в аккаунте команды Этери в Instagram был опубликован скриншот переписки Яны Рудковской со спортсменкой Алиной Загитовой, которая, как решили подписчики, свидетельствует о переманивании фигуристок в команду Евгения.

«Этери — это признанный лучший тренер в фигурном катании, это величайший тренер в фигурном катании… Плющенко только начинает и, дай бог, чтобы и у него все сложилось, и он бы вырастил — действительно, неважно уже, кто от кого перешел — но чтобы и Женя был тренером, который выводит настоящих чемпионов», — заявил Ягудин.

Он не признал лидерства на современном льду за Татьяной Тарасовой, хоть она и привела его к олимпийскому золоту, но отметил ее словами признательности за головокружительную спортивную карьеру.

«Этот человек, раз и навсегда, это — моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь, и благодаря только ее работе я сейчас сижу перед вами», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычном юморе Алексея Ягудина, который давно считается особым видом искусства среди его поклонников. Так, недавно он напугал фанатов, опубликовав специфическую подборку фотографий членов своей семьи.