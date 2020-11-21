Обобрал до нитки: подруга Кабо раскрыла грязные детали ее развода

В браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым актриса Ольга Кабо была несчастлива, утверждает ее близкая подруга. Мало того, что на любимого супруга звезда не могла положиться как на мужчину, так тот еще и обобрал до нитки некогда обожаемую пассию.

В интервью «Экспресс газете» женщина рассказала, что на самом деле кроется за очередным разводом селебрити, и почему Кабо рискует оказаться без денег и недвижимости.

«Оля свои две квартиры в свое время отдала мужу для развития его бизнеса, а потом еще одну купила. Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов», — заметила подруга актрисы.

По ее словам, Ольге приходится буквально воевать с Николаем Разгуляевым за каждый квадратный метр изначально принадлежавшей ей жилплощади. С сожалением подруга Кабо заметила, что Разгуляев, которому звезда подарила наследника Виктора, оказался мужчиной, с которым невозможно выяснить отношения «по-человечески».

«Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль. Есть такие мужики, которые говорят: „Да ладно, справлюсь сам, отдаю тебе все“. А есть другие, с которыми нельзя найти компромисс. Это как раз Олечкин вариант», — констатировала собеседница издания.

Instagram @kabo_olga

Известно, что за годы жизни с Ольгой Кабо Николай Разгуляев задолжал различным банкам более 362 миллионов рублей. Незадолго до расторжения брака он обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Бизнесмен подчеркивал, что не способен выплачивать огромную сумму, поскольку его дело оказалось нерентабельным. Мужчина также ходатайствовал о продаже имеющейся у него собственности в счет погашения долга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и с кем сейчас проживает разведенная Ольга Кабо.