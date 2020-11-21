Закрыл лицо руками и не шевелился: суд арестовал похитителя семилетнего мальчика

Дмитрия Копылова, подозреваемого в похищении семилетнего мальчика, арестовали на один месяц и 30 дней. Решением Камешковского районного суда мужчине в качестве меры пресечения был избран арест до 20 января. Копылову было предъявлено обвинение по двум статьям — пункт «Д», часть 2 статьи 126 УК РФ и пункт «Б» части 4 статьи 132 УК РФ.

В ходе заседания суда предполагаемый злоумышленник вел себя отстраненно. Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия», когда в зал на короткое время пустили журналистов Копылов на несколько минут просто замер, он закрылся от всех руками и не шевелился.

26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области почти два месяца удерживал у себя дома первоклассника. Злоумышленник был задержан 19 ноября, когда полиция обнаружила в его доме пропавшего 28 сентября ребенка.

Сегодня же был проведен следственный эксперимент, на котором Копылов показал, как затолкал первоклассника в салон автомобиля.

Известно, что сначала Дмитрий Копылов держал похищенного им ребенка в подвале частного дома. Через некоторое время злоумышленник переселил мальчика в дом.

Семилетний мальчик, пропал около 14 часов дня по дороге из школы домой. В этот день мальчик сошел с автобуса и не дошел до дома 200 метров. Первоклассника искали почти два месяца и нашли 19 ноября благодаря совместной работе полиции и Интерпола.

В настоящее время мальчик находится дома с родителями. Сразу после освобождения он был осмотрен медиками, которые подтвердили, что ребенок в полном порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из подвала и из самого дома, где похититель держал семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября по дороге из школы.