В Екатеринбурге невеста погибла в ДТП за неделю до свадьбы

В Екатеринбурге, на проспекте Академика Сахарова, в районе дома № 47 в страшном ДТП погибла невеста — свадебное торжество должно было состояться 28 ноября.

Автомобиль Volkswagen Polo не справился с управлением из-за высокой скорости, снес ограждение и вылетел на встречную полосу. Как говорится в сообществе «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте, за несколько секунд до ДТП под колеса авто едва не попал пешеход.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры были пьяны в момент аварии.

Вместе с женщиной в машине находился ее жених. Он ехал на переднем пассажирском сидении. По информации Е1.ru, после происшествия его видели с окровавленным лицом, с перемотанной головой и в разорванной куртке, но мужчина отказался от госпитализации — его беспокоила только судьба возлюбленной.

Он пытался поднять невесту, говорил с ней, однако она скончалась еще до приезда бригады скорой помощи. Водителю иномарки насквозь пробило ключицу обломком ограждения. Он находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП на востоке Петербурга, в котором чуть не погиб жених по пути в ЗАГС, а также публиковал список самых жутких трагедий на свадьбах.