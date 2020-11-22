«Это его сломало»: бывший муж звезды «Зимней вишни» спился и стал бездомным

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Татьяна Меркер
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Провал карьеры в Израиле превратил некогда именитого актера Виталия Юшкова и супруга Елены Сафоновой в пьяницу.

«Это его сломало»: бывший муж звезды «Зимней вишни» спился и стал бездомным

Фото: ТАСС / Фомичев Михаил

Первый брак звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой с актером Виталием Юшковым распался после шести лет совместной жизни. После развода Юшков нашел новую любовь и вместе с ней переехал в Израиль в начале 90-х. Но новая жизнь оказалась не такой безоблачной и успешной, как на то рассчитывал советский актер. Его карьера на чужбине не сложилась, затем последовал и провал в личной жизни.

Все вышеперечисленное привело звезду фильмов «Крах инженера Гарина», «Соль земли», «Алеша» и «Пиквикский клуб» на дно социальной жизни.  Кроме того, некогда известный артист начал искать утешение «на дне стакана». Во время очередной пьянки он вынудил супругу заявить на него в полицию, за чем последовали два месяца в израильской тюрьме. Суд запретил Юшкову приближаться к бывшему жилищу, так он стал бомжом и продолжил злоупотреблять алкоголем.

Кадр из фильма «Алеша» Режиссер — Виктор Обухов 1980 г.

Череда несчастных событий привела советского актера в приют для бездомных, откуда он сбегал к друзьям-собутыльникам. Об этом стало известно журналистам программы «Ты не поверишь».

«Не зная языка, он был вынужден работать и на уборке, и дворником, и грузчиком. И, может быть, это его сломало», — рассказал в эфире шоу соцработник, присматривающий за Юшковым.

Известно, что какое-то время Юшков получал пособие по старости, которое также спускал на спиртное. Сейчас он находится в государственном доме престарелых в Израиле и продолжает пить.

Ранее 5-tv.ru сообщал: 73-летний Бари Алибасов объявил, что готовится стать отцом.

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