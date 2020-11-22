Есть вредно?! Онколог рассказал, какие продукты вызывают рак

Многие слышали, что некоторые продукты могут вызывать рак. 5-tv.ru обратился за консультацией к кандидату медицинских наук, онкологу-хирургу Михаилу Маснянкину за комментарием.

Врач поспешил успокоить взволнованных людей. На самом деле вина лежит не на самом продукте, а на способе его получения и приготовления. То есть обычная еда вообще не вызывает развитие онкологических заболеваний. А вот если она была загрязнена минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то риск есть.

«Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую, — разъяснил Мяснянкин. — За счет такого поражения и может появляться онкология».

Приготовление пищи

Главной проблемой всегда является способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Но и масло тут ни при чем.

«Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться», — пояснил врач.

Жесткое табу

Доктор Мяснянкин рекомендует полностью исключить из своего рациона спиртные напитки. Это может увеличить риск развития некоторых видов онкологии.

«Алкоголь влияет, как канцероген, особенно на появление опухолей печени», — рассказал он.

Чистое питание

Диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. То есть нужно перестать есть много подобных продуктов. Они не являются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы. В итоге человек не сможет сопротивляться болезни, если столкнется с раком.

«Из-за отягощения этими заболеваниями организм не сможет нормально бороться с онкологией», — отметил специалист.

А вот некоторая еда, наоборот, считается антиканцерогенной. Это зелень, овощи, фрукты, салат. Однако их следует тщательно мыть, правильно хранить и готовить безопасным способом.

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