Госпитализированный с травмой головы Прилучный сразу позвонил Муцениеце

Актер Павел Прилучный, имя которого последние месяцы не сходит с полос СМИ, был госпитализирован в московскую клинику. Его агент рассказала, что причиной тому — нападение неизвестных.

Персонал больницы рассказал сайту KP.RU, что первым делом звезда «Мажора» решил связаться со своей экс-супругой, которую он, по слухам, оставил ради молодой актрисы Мирославы Карпович.

«Он сразу позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце. Уже появились разговоры, что на Павла напал директор какого-то „ночного клуба“. Но он сам эту информацию пока не подтвердил. Обстоятельства пока выясняются», — пояснили в больнице.

Актер получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации. Причем случилось все еще в Калининграде, где он был на съемках, а к врачу артист отправился лишь в Москве. У Прилучного были диагностированы переломы костей черепа, множественные травмы и гематомы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Лена Миро озвучила свою версию происшествия с актером Павлом Прилучным.