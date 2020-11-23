Шерше ля фам: Лена Миро назвала свою оригинальную версию травм Прилучного

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Анастасия Шадская
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Известный актер был госпитализирован в Москве с травмой головы. Однако получил он ее в Калининграде, а об обстоятельствах случившегося умалчивает.

Фото, видео: Instagram @bugevuge; Telegram @lenamiro

Скандально известная блогер Лена Миро озвучила свою версию происшествия с актером Павлом Прилучным. Она не смогла пройти мимо главной новости дня — госпитализация с травмой головы, полученной в другом городе. Причем в сети есть уже несколько предположений, что именно произошло со звездой «Мажора» и «Закрытой школы».

Прилучный говорит, что поранился при падении. Миро же склоняется в варианту с избиением. Осведомлена она и о расценках больницы, выбранной звездой. Недавно артист уже показал, какой вид открывается из окна его палаты.

«Прилетевший из Калининграда актер уже обустроился в элитной клинике за 15 тысяч рублей в сутки, ему диагностировали мордобой, а сам Павлик уверяет, что просто неудачно упал», — написала она подписчикам своего Telegram-канала.

Миро убеждена, что так «упасть» невозможно. Скорее всего имела место драка. А если так — то почему не с бывшей возлюбленной?

«Предполагаю, что его *** мадам Карпович. Нет, ну а чего? Воспитывает, делает из человека семьянина», — добавила блогер.

Миро опубликовала подходящую теме фотографию Павла в одной из ролей. Под мрачным взглядом избитого актера Миро процитировала ведущую Регину Тодоренко. Именно за эту фразу ее в свое время лишили большинства рекламных контрактов и награды «Женщина года».

«А что ты, Павел, сделал, чтобы тебя не били?» — поинтересовалась она.

Ранее 5-tv.ru, какие скандалы с Павлом Прилучным «прославили» его в последние годы.

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