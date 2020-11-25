«Смешно жил, смешно умру»: Шнуров ответил на угрозы жены Стаса Михайлова

Музыкант Сергей Шнуров ответил стихами на угрозы со стороны супруги певца Стаса Михайлова в свой адрес. Инна заявила, что готова сама избить основателя группировки «Ленинград» и найти тех, кому тот уже насолил.

Шнуров отрегировал мгновенно — как обычно, он смог найти правильную рифму в тему. Результатом он поделился на своей странице в Instagram.

«Я не хочу судьбы иной,

Пускай печатают байду.

«*** Стасика женой»,

Так я в историю войду», — написал он.

Музыкант иронично сравнил ситуацию, где его может «убить» жена Михайлова, с дуэлью Александра Пушкина и смертью Сергея Есенина. Шнуров назвал свою жизнь «химерой», сопоставив с историей своего самого известного хита «Ленинград точка ру».

«Смешно я жил, смешно умру», — закончил он.

Instagram @shnurovs

Подписчики Шнурова с радостью встретили новые стихи.

«Шнуров, как всегда, красавчик и на высоте»;

«У Стаса Михайлова есть жена?»;

«А Стасику не стремно, что за него жена заступается перед мужиками?» — написали они в комментариях и попросили актера быть осторожнее, «мало ли что».

Конфликт с женой Стаса Михайлова случилась после того, как Сергей Шнуров сочинил стихи про «лжеца Михайлова» после новостей, что тот не платит команде. На это почти мгновенно отреагировала жена любимого женской аудиторией исполнителя и возмутилась подобному поведению.

Ранее 5-tv.ru писал, что команда Стаса Михайлова опровергла слухи об отсутствии зарплат. Впрочем, их бывший коллега ранее заявил совсем другое — якобы руководитель не платил денег в пандемию вообще, а его уволил без компенсации, несмотря на беременную жену и долгий период безденежья.