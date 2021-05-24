С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Астрологи назвали знаки зодиака, которые отличаются особой жестокость и бессердечностью.

Овны

За характер Овнов отвечает их стихия — Огонь. Они очень доверчивы и уязвимы, но если задеть их гордость или обмануть чувства, то это сменяется потоком жестокости в адрес обидчика. Они будут бить в самое уязвимое место и наслаждаться страданиями человека.

Месть их остановить сложно, они сохранят в памяти все мелочи, которыми не угодил им бывший друг, партнер, коллега или возлюбленный. Причем они не ограничиваются одной лишь словесной жестокостью. Они бьют и по-настоящему. Так что драки и домашнее насилие со стороны Овнов — не редкость.

При этом они могут так же быстро остыть и первыми пойти на мировую. Но не стоит заблуждаться — это лишь временная передышка.

Близнецы

Близнецы славятся, как общительные, окруженные друзьями и приятелями товарищи, им сложно находиться в одиночестве. Но в этом и опасность — в толпе они обладают умением выведать все и про всех. Так что чужие тайны, секреты, надежды и чаяния для них не секрет.

Близнецам свойственна двойственность чувств. Сегодня они любят кого-то, а завтра без зазрения совести готовы предать. Они с легкостью изменяют и не видят в этом беды. Причем достучаться до них часто просто невозможно в силу их безмерного инфантилизма и зацикленности на себе. Возможно, они и не хотят зла, но своим бессердечием ранят близких еще сильнее.

Львы

Львы — короли не только природы, но и астрологии. Они купаются в лучах чужого внимания и нуждаются в постоянном подтверждении со стороны, что они идеальны. Сами они считают так же. Но если что-то не по ним — жди беды.

Львам свойственна берущаяся из ниоткуда ярость, они горды и презирают «недостойных». Нельзя переходить Льву дорогу, чтобы не обзавестись врагом на всю жизнь. Буквально! Представители этого знака могут питать ненависть в адрес человека, который ничего плохого им не сделал. И подпитывают злобный огонь все новыми придирками в адрес бедолаги.

Скорпионы

Тут и говорить нечего — репутация Скорпиона бежит впереди него. Все знают, что Скорпионы упрямы и коварны, но они еще и очень жестоки. И больше всего страдают от этого их близкие — члены семьи, друзья и возлюбленные, пишет Курьер. Среда. Бердск.

Скорпионы ревнивы, подозрительны и злопамятны. Они не прощают чужих измен, но сами частенько ходят налево. Об их мстительности можно слагать легенды. Они умеют вывернуть душу человека буквально наизнанку, потом заставить его поверить, что все в прошлом, а в самый неожиданный момент ужалить еще сильнее.

Чтобы подавить эту природную жестокость, нужно одарить Скорпионов любовью — они нуждаются в ней. Именно ее отсутствие — настоящее и мнимое — портит их характер еще больше.

Козероги

Астрологи полагают, что Козероги могут быть самыми бездушными из всех знаков зодиака. Они эгоисты, расчетливые и упрямые люди, которым не свойственны эмоции. Впрочем, последние они могут успешно разыгрывать на публику, когда идут к своей цели.

Козероги обожают власть и больше всего удовольствия приносит им подавление чужой воли. Если им попался сильный, уверенный в себе человек, они будут «копать» под него до тех пор, пока не сломят и его.

Есть у такого характера и некоторые плюсы — они не будут интриговать и сплетничать за спиной у других Вместо этого они будут монотонно портить настроение, наносить удар за ударом, чтобы жертва даже не сомневалась, что это делается намеренно.

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