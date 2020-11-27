Манукян признался, что они с Бузовой очень хотят детей
Блогер дал интервью, в котором рассказал об отношениях с поп-дивой.
Фото: Instagram @buzova86
Известный блогер и музыкант Давид Манукян в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Поклонники звездной пары уже давно ждут, когда их кумиры расскажут о предстоящей свадьбе или планах завести ребенка. Как оказалось, знаменитости задумывались на эту тему.
«Она неотъемлемая часть моей жизни. Без нее никак. Я очень хочу от нее детей. Влюбленность у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее — „Я беременна“. Но она пока работает. Ольга, кстати, тоже очень сильно хочет ребенка. Когда придет время — тогда придет», — признался Манукян.
Он также добавил, что никакого контракта, запрещающего Бузовой рожать, нет. Это лишь домыслы фанатов.
Дава и Ольга Бузова вместе уже больше года. Ходили слухи, что они расстались, однако звезды доказали, что в их отношениях все гладко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузову завалили интимными фото и видео после слива ее номера в сеть.
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