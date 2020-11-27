Борщева объяснила на что она потратит необходимые ей полмиллиона в месяц

Актриса Елена Борщева уверена, что ей для комфортной жизни нужно не меньше полумиллиона рублей. И это на фоне того, что многие звезды, наоборот, урезают свои расходы и снижают ценник на корпоративы в нелегкое время пандемии.

Экс-участница Comedy Woman пояснила 5-tv.ru, почему нее такие большие финансовые запросы.

«Для комфортной жизни мне необходимо 500-600 тысяч в месяц. Чтобы что-то отложить, куда-то съездить, порадовать себя какими-то покупками, детей — походами в рестораны и так далее», — сказала она.

В целом, она может прожить и на меньшие деньги, но ее семья привыкла к другим тратам. Кроме того, у артистки есть ипотека, которая также требует немалых ежемесячных вложений. А также Борщева не хочет отказываться от дорогих кружков, детского сада и школы для своих дочерей.

Разумеется, траты разнятся от месяца к месяцу. Иногда она умеет уменьшить расходы и даже знает, как это сделать.

«Это может быть когда-то там и 80 тысяч, когда-то 100, когда-то 120 — по-разному, — призналась она. — Сложно сказать и не хочется даже об этом думать, все-таки у нас семья из четырех человек, мы привыкли к определенному уровню жизни, еды и так далее».

Чтобы уменьшить выплату по ипотеке, Борщева отказалась от услуг помощницы по хозяйству и няни. На очереди — продажа машины. В случае бедственного положения она готова освоить вкусные и недорогие рецепты. Но для этого нужно тщательно планировать свой бюджет.

«А когда такая ситуация в сфере шоу-бизнеса, концертов и спектаклей, то еще сложнее что-то рассчитывать», — поделилась актриса.

Елена — мать двоих дочек. Марте — 13 лет, а Уме — четыре года. И они тоже привыкли к «хорошей жизни», так что приходится проводить с обеими воспитательные беседы.

«Старшая, ей 13 лет, с одной стороны, ей проще объяснить, с другой, ребенок не до конца все представляет. Но пытаюсь объяснить и рассказать, что простые хотелки — не до них сейчас, — поделилась Борщева. — С младшей проще: маленькому ребенку для счастья нужно не так много. Как-то справляемся».

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