VIP-прием: в каких условиях лежит в больнице Павел Прилучный

В начале недели стало известно, что звезда «Мажора» Павел Прилучный попал в московскую клинику с серьезной травмой головы. Как выяснилось, актер пережил жестокое нападение в одном из ночных клубов Калининграда. Ему сделали срочную операцию, теперь же осталось пройти полный курс реабилитации. К счастью, за селебрити есть, кому ухаживать и, что немаловажно, в больнице для него создали максимально комфортные условия.

Как сообщает Starhit, Прилучный лежит в VIP-палате, стоимость которой составляет 15 тысяч рублей в сутки. Кроме того, у его двери круглосуточно дежурят телохранители. Питается актер не компотами и кашами, как среднестатистические российские пациенты, а блюдами высокой кухни из ресторанов. Если верить информатору, заказывает их лично актриса Мирослава Карпович, роман с которой Павлу приписывают уже несколько месяцев.

Сам же актер выходил на связь с фолловерами лишь несколько раз, но был максимально красноречив.

«Все хорошо! Не дождетесь!» — шутил Прилучный.

Instagram @bugevuge

Правда, несмотря на здравый оптимизм актера, до полного выздоровления, а тем более возвращения к съемкам ему еще не менее месяца. Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», из-за серьезной травмы челюсти Павел не сможет разговаривать еще несколько недель.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности инцидента в ночном клубе Калининграда, в результате которого Павел Прилучный оказался на больничной койке.