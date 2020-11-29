Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила «как женщина женщине» на призыв министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести диалог с Россией «с позиции силы». Высказывание главы оборонного ведомства ФРГ прозвучало во время ее выступления в Бундестаге. Комментируя эту речь, Захарова отметила, что Германия находится в «интересной» позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

«И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. О какой „позиции силы“ тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона?» — написала представитель МИД РФ в своем Facebook.

Facebook / Мария Захарова

Она напомнила, что в ФРГ находится крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, который свидетельствует о «соответствующем характере» присутствия. А кроме того, «складировано» американское ядерное оружие, которое «как бы сила, а тоже не своя».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает “слабость, несостоятельность, некомпетентность“», — заключила Захарова.

Ранее, комментируя заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр, российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что ультиматумы в адрес Москвы не работают. По его словам, диалог с позиции силы — это отсутствие диалога, как НАТО с Россией, и «ширма для ставки на силу».