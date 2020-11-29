Какие жуткие предсказания пророков об эпидемиях начали сбываться?

5-tv.ru на фоне угрозы распространения коронавируса и информационных войн проанализировал жуткие предсказания известных мыслителей и пророков, которым на момент публикации материала суждено было сбыться.

Американский экономист, мыслитель и автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб еще в 2017 году в интервью РБК обратил внимание на ряд недооцененных человечеством угроз, в числе которых были вспышки эпидемий. По его словам, люди склонны не обращать должного внимания на сообщения в прессе, касающиеся мутации бактерий и новых штаммов различных вирусов.

«СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые „черные лебеди“», — сказал Нассим Талеб.

www.globallookpress.com / Nick Cunard

Британский физик Стивен Хокинг на страницах книги «Маленькие ответы на большие вопросы» высказывал свои опасения относительно биологического оружия. По его словам, рано или поздно разработка учеными генно-модифицированных внеклеточных агентов приведет к их утечке из лаборатории. В результате чего искусственная и неизвестная никому зараза начнет «косить» людей по всему миру.

www.globallookpress.com / Martin Pope

Прозорливец и целитель Григорий Распутин, являвшийся другом семьи российского императора Николая II, предупреждал о двух видах заразы. По его словам, смерть, скачущая верхом на белой чуме, вернется на землю, когда женщины будут носить мужскую одежду, а представители сильного пола наденут дамские платья. Григорий Распутин предрекал, что люди не смогут найти лекарство, так как инфекция станет преддверием очищения человечества.

«Древняя чума покажется пред белой чумой как капля пред океаном. Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму, ибо она будет преддверием очищения», — говорил Григорий Распутин.

ТАСС

Сербский провидец Митар Тарабич еще в XIX веке знал об инфекции, которая коснется всего человечества. Он указывал, что люди будут в буквальном смысле метаться в поисках средств излечения и не смогут найти его. Люди станут ненавидеть друг друга, а бездушные механизмы станут им роднее близких.

«Оно с божьей помощью будет рядом с ними и в них самих… Чем больше будут знать и уметь люди, тем меньше они будут беречь и ценить друг друга. Воцарится такая ненависть, что разные машины и механизмы будут им роднее самых близких. Тех, кто будет читать и писать разные книги с числами, будут почитать как великих мудрецов», — предвидел Митар Тарабич.

Соцсети

Ясновидящая из Болгарии Ванга в 1970-е годы предупреждала всех о глобальной эпидемии. Бабушка отмечала, что зараза начнет распространяться по миру в момент, когда в дате сойдутся пять двоек (22 февраля 2020 года или 22 декабря 2020 года — Прим.ред.). Прорицательница отмечала, что препарат для помощи инфицированным появится спустя год. Именно по этой причине остановить распространение болезни будет сложно.

«Люди будут падать прямо на улицах, без видимой причины, и погибать», — говорила баба Ванга, отмечая, что в результате инфицирования умрет не один миллион человек.

ТАСС

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