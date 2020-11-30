Могила Евгения Осина приходит в запустение спустя два года после похорон
Место захоронения артиста не облагородили даже по случаю его дня рождения и дня памяти.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Могила Евгения Осина на Троекуровском кладбище постепенно приходит в запустение. Об этом пишет «Экспресс газета». Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» умер в возрасте 54 лет от остановки сердца. С момента его ухода из жизни прошло два года, но на месте захоронения до сих пор нет памятника.
Как уточняет издание, могила артиста обнесена оградкой, в центре находится крест с привинченным к нему фото Осина. Портрет певца уже покосился от времени. Вокруг креста возложено много искусственных цветов, однако большая часть из них выцвела и нуждается в замене. Стоящие рядом живые цветы завяли, перевернуты и торчат стеблями вверх. Все говорит о том, что последнее пристанище звезды давно не посещали. Хотя 4 октября был день его рождения, а 17 ноября — день памяти.
У Евгения Осина остались две наследницы. Одна из них — дочь от второго брака Агния. Она получила московскую квартиру и несколько мотоциклов отца. Вторая — Анастасия — не родная, но признанная артистом дочь его последней возлюбленной Елены Скорняковой. Дама больше года судится за наследство певца, утверждая, что Настя имеет право на долю в квартире знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светличная решила, кому достанется ее квартира после смерти.
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