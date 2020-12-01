Названа причина смерти президента музея имени Пушкина Ирины Антоновой

Президент музея имени Пушкина Ирина Антонова умерла от осложнений связанных с коронавирусом. По информации 5-tv.ru, положительный тест на COVID-19 она получила около недели назад.

В связи с достаточно преклонным возрастом она была экстренно госпитализирована. На фоне ухудшения состояния здоровья медики подключили ее к ИВЛ,

Сегодня ночью заслуженного деятеля искусств РСФСР не стало на 99-м году жизни.