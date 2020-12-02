Звезда Comedy Woman показала дочь с изуродованным болезнью лицом — фото

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Светлана Александрова
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Пока все вокруг стараются не заразиться COVID-19, пятилетняя дочь Елены Борщевой подцепила совсем другой вирус.

Фото, видео: Instagram @lenaborshcheva

Пока все вокруг бояться заразиться коронавирусом, пятилетняя дочь бывшей участницы Comedy Woman Елены Борщевой заболела ветрянкой. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию маленькой Умы, все лицо которой покрывают пятна марганцовки над высыпаниями ветряной оспы. Девочку держит в объятиях папа — фитнес-тренер Валерий Юшкевич.

Instagram @lenaborshcheva

«Ветрянка… вот такие новости. Кто-то скажет, что лучше переболеть в детстве, а я скажу, что лучше не болеть вообще! Хотя кто-то даже водит детей в гости к заболевшим, чтобы переболели», — подписала фото Борщева.

Она припомнила, что сама в детстве перенесла ветрянку и тогда все очень «болело и чесалось». Подписчики артистки в комментариях делятся своими впечатлениями от неприятного заболевания, некоторые перенесли его уже во взрослом возрасте, кое-кто и не по одному разу.

«Я своих мазала зеленкой и называла зелебобами, было весело».

«Выздоравливай красунька!»

«Поправляйся, кнопочка!»

«Масик, выздоравливай!» — подбадривают девочку пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне пандемии коронавируса Елена Борщева задумалась, чем может зарабатывать себе на жизнь. Звезда КВН и Comedy Woman призналась, что ей для комфорта необходимо не меньше 500 тысяч рублей в месяц.

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