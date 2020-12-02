Спектакль окончен: графолог нашел скрытые смыслы в письме Ефремова из заключения
Жена погибшего в аварии водителя получила от осужденного заслуженного артиста РФ послание с извинениями.
Фото: РИА Новости / Валерий Левитин
Жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова получила от артиста письмо, в котором он раскаивался в содеянном. Актер написал послание вдове Сергея Захарова еще будучи в СИЗО «Водник», но дошло до адресата оно только сейчас.
Лист бумаги, размашисто исписанный мольбами Ефремова, показал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, а профессиональный графолог Дмитрий Смыслов в свою очередь смог прочитать в буквах и линиях артиста неожиданные мысли. Своими наблюдениями он поделился в беседе KP.RU.
«Соболезнование Ефремова действительно искреннее и глубокое — это видно по нажиму ручки на бумагу. Когда автор пишет, что „веселого и безалаберного Ефремова больше не будет никогда“, в его словах чувствуется напряжение и серьезное переживание», — объяснил специалист.
Кроме того, графолог отметил, как изменился почерк артиста за последние несколько месяцев после трагедии. Сначала он пытался держаться «на расстоянии» от окружающих, об этом свидетельствует обилие обращений и запятых. А также то, что местоимение «Вы» Ефремов всегда писал с большой буквы.
Сейчас, по словам Смыслова, произошла трансформация актера. Свою фамилию Ефремов в одном письме пишет по-разному: первая буква «Е» то прописная, то печатная. Это говорит о том, что Михаилу сложно осознать себя убийцей, принять новые условия.
Отдельно важно отметить, что весь текст письма написан с сильным нажимом, а заключительные фразы без особого напряжения. Это графолог объяснил тем, что актер будто сыграл свою роль, окончил спектакль и поторопился удалиться со сцены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто помог Михаилу Ефремову расплатиться с потерпевшими.
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